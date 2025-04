Ceny ropy klesli, cena Brentu sa priblížila k hranici 69 USD/barel

Singapur 4. apríla (TASR) - Po prudkom páde počas predchádzajúceho obchodovania pokračovali ceny ropy v poklese aj v piatok, pričom cena Brentu sa priblížila hranici 69 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnilo oznámenie nových ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa a vyhlásenie niektorých členov ropného zoskupenia OPEC+, že v máji zvýšia ťažbu ropy výraznejšie, než sa čakalo. Vývoj v závere tohto týždňa tak spôsobil, že ceny ropy smerujú k najhoršiemu týždňu za posledné mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.11 h SELČ 69,39 USD (62,53 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 75 centov (1,07 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 66,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 76 centov alebo 1,14 %.



Ceny ropy tak pravdepodobne zaznamenajú najhorší týždeň za posledné mesiace. Cena Brentu smeruje k najvýraznejšiemu týždennému poklesu od týždňa končiaceho sa 14. októbra a cena WTI od týždňa končiaceho sa 21. januára.



Náladu na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie Donalda Trumpa zaviesť voči obchodným partnerom recipročné clá. K tomu sa však pridalo aj rozhodnutie ôsmich štátov OPEC+, že v máji zvýšia produkciu až o 411.000 barelov denne. Trhy však počítali so zvýšením iba o 135.000 barelov/deň.



(1 EUR = 1,1097 USD)