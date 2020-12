Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však drží nad 51 USD/barel

Singapur 28. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, rozsah poklesu sa však postupne zmierňuje. Trhy tak reagujú na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa podpísať balík na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu v hodnote takmer 900 miliárd USD (738,13 miliardy eur). Náladu na trhoch však naďalej negatívne ovplyvňujú obavy o ďalší vývoj dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.34 h SEČ 51,15 USD za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov. Tempo poklesu sa tak postupne zmierňuje, keďže v skorších hodinách sa cena ropy Brent pohybovala okolo 50,50 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 48,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 8 centov. Aj v tomto prípade sa tempo poklesu postupne zmierňuje.



Vývoj ovplyvnilo najmä Trumpovo podpísanie balíka na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu v hodnote takmer 900 miliárd USD, ktorý kongresmani schválili už pred vianočnými sviatkami. Trump ho však odmietal podpísať najmä s tým, že finančná podpora pre Američanov je nízka. Balík je navyše súčasťou širšieho zákona, ktorý zahrnuje aj vyčlenenie 1,4 bilióna USD na financovanie vládnych inštitúcií do konca septembra.



(1 EUR = 1,2193 USD)