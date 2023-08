Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však drží nad 85 USD za barel

Singapur 1. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, napriek tomu sa držia blízko 3,5-mesačného maxima, ktoré dosiahli počas predchádzajúceho obchodovania. Dôvodom je postupné zvyšovanie napätia na trhu po tom, ako sa najväčší producenti rozhodli pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu ťažby a navyše, dopyt po rope v USA rastie. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 10.35 h SELČ 85,04 USD (77,15 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 39 centov (0,46 %). V pondelok (31. 7.) uzatvorila cena Brentu na najvyššej úrovni od 13. apríla.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 81,37 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 43 centov (0,53 %). Pondelková uzávierka bola v tomto prípade najvyššia od 14. apríla.



Tento týždeň sa ropný sektor bude zameriavať najmä na schôdzku monitorovacieho výboru ropného zoskupenia OPEC+, od ktorej si sľubuje viac informácií o ďalšom vývoji na trhu. Schôdzka sa uskutoční v piatok 4. augusta).



(1 EUR = 1,1023 USD)