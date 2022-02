Ceny ropy klesli, Brent sa však naďalej drží okolo 89 USD/barel

Singapur 3. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď trhy zareagovali na nečakaný pokles zamestnanosti v americkom súkromnom sektore. Vývoj cien ovplyvnili aj vyhlásenia Iránu a čiastočný výber ziskov investormi. Ceny ropy sú však naďalej vysoké, keďže zoskupenie ropných producentov OPEC+ ponechalo svoj program mierneho zvyšovania ťažby nezmenený.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.32 h SEČ 89,02 USD (78,62 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 87,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 55 centov.



"Pokles cien ropy je podľa všetkého výsledkom šokujúceho poklesu zamestnanosti v súkromnom sektore, predpokladáme však, že slabá ponuka na trhu bude ceny komodity tlačiť tento rok nahor," povedal Howie Lee, ekonóm zo spoločnosti OCBC v Singapure.



Ako uviedol v stredu inštitút ADP, ktorý spracováva údaje o vývoji pracovných miest v súkromnom sektore, zamestnanosť v tejto oblasti zaznamenala v januári pokles. Klesla tak prvýkrát od decembra 2020. Ceny ropy okrem toho čiastočne ovplyvnilo aj oznámenie iránskeho ministra ropného priemyslu, že Teherán je pripravený vrátiť sa na ropné trhy tak rýchlo, ako to bude možné.



Opačným smerom však na ceny ropy pôsobilo rozhodnutie OPEC+ ponechať v platnosti dohodu o postupnom miernom zvyšovaní produkcie napriek tlaku dovozcov na výraznejší rast ťažby. To znamená, že aj v marci zvýši zoskupenie ropných producentov objem ťažby iba o 400.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1323 USD)