Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad 108 USD/barel

Naí Dillí 14. apríla (TASR) - Po výraznom raste v závere predchádzajúceho obchodovania ceny ropy vo štvrtok klesli. Naďalej sú však na vysokej úrovni, keď v stredu (13. 4.) ku koncu obchodovania vzrástli približne o 4 %. Na trhy pôsobia protichodné faktory, na jednej strane ceny ropy tlačia nahor očakávania výpadku ruských dodávok a na druhej ich nadol posúva rast ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.19 h SELČ 108,44 USD (100,17 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 34 centov (0,31 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 103,51 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 74 centov alebo 0,71 %.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu upozornila, že vplyv sankcií a bojkot ruskej ropy sa v plnej miere prejaví od mája. Je to o mesiac neskôr, než sa pôvodne očakávalo. V apríli by výpadok ruskej ropy mal predstavovať približne 1,5 milióna barelov denne, od mája sa však už očakáva, že pre sankcie a neochotu kupcov nakupovať ruskú ropu budú na trhu chýbať takmer 3 milióny barelov ropy denne.



Na druhej strane ceny ropy vo štvrtok čiastočne ovplyvnila informácia o výraznom raste zásob komodity v USA za predchádzajúci týždeň. Zásoby ropy sa podľa informácií amerického Federálneho úradu pre energetiku zvýšili o viac než 9 miliónov barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že ropné zásoby v USA sa zvýšia iba o 863.000 barelov.



(1 EUR = 1,0826 USD)