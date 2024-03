Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však naďalej drží nad 85 USD/barel

Singapur 15. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, keď po predchádzajúcom raste ceny Brentu nad 85 USD za barel (159 litrov) začali investori vyberať zisky. Cena tejto ropy sa však aj naďalej drží nad 85 USD/barel. Navyše, za celý týždeň smerujú ceny komodity k rastu, k čomu prispeli predchádzajúce informácie o útokoch na ruské ropné rafinérie a prudkom poklese zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.11 h SEČ 85,25 USD (78,03 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 17 centov (0,20 %). Vo štvrtok (14. 3.) prekročila cena Brentu prvýkrát od novembra minulého roka hranicu 85 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 81,12 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov, alebo 0,17 %.



Za štvrtkovým výrazným rastom cien ropy je viacero faktorov. Čiastočne ich nahor potiahli ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie, ďalej informácie o poklese zásob ropy v USA v minulom týždni a najnovšie aj správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá uviedla, že globálny dopyt po rope vzrastie tento rok viac, než sa pôvodne očakávalo.



Zásoby ropy v USA klesli minulý týždeň o 1,5 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s ich rastom o 1,3 milióna barelov. IEA zasa oznámila, že svetový dopyt po rope by mal v tomto roku vzrásť v priemere o 1,3 milióna barelov. To je o 110.000 barelov viac, než odhadovala v prognóze z minulého mesiaca.



(1 EUR = 1,0925 USD)