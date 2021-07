Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však pohybuje nad 74 USD/barel

Singapur 27. júla (TASR) - Po raste na začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy v utorok pokles. Náladu na trhoch stále ovplyvňuje najmä neistota spojená so šírením nových variantov koronavírusu. Rozsah poklesu je však iba mierny, pričom cena Brentu sa drží nad 74 USD a cena americkej WTI pri 71,70 USD za barel (159 litrov).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 9.27 h SELČ 74,33 USD (63,06 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 17 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v septembri, dosiahla 71,64 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 27 centov.



(1 EUR = 1,1787 USD)