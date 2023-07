Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však stále drží nad 80 USD za barel

Singapur 24. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, cena Brentu sa však drží nad 80 USD za barel (159 litrov). Trhy predpokladajú, že americká centrálna banka (Fed) a Európska centrálna banka (ECB) na svojich zasadnutiach tento týždeň zvýšia úrokové sadzby, navyše, čakajú na ďalšie signály od vedenia bánk, ako budú postupovať v nasledujúcom období. Na druhej strane, trhy počítajú s obmedzenou ponukou ropy zo strany najväčších producentov z ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.28 h SELČ 80,85 USD (72,69 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 22 centov (0,27 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,86 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcu uzávierkou predstavuje pokles o 21 centov, alebo 0,27 %.



Za minulý týždeň ceny ropy Brent aj WTI vzrástli, a to o 1,5 %, respektíve o 2,2 %. Počíta sa totiž s obmedzením množstva ropy na svetových trhoch po tom, ako štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ako aj Rusko, ktoré je súčasťou širšieho zoskupenia OPEC+, oznámili zníženie produkcie od augusta. Navyše, Moskva oznámila nepredĺženie takzvanej obilnej dohody, ktorá umožňovala bezpečný vývoz ukrajinského obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov a boje na Ukrajine nabrali na intenzite.



(1 EUR = 1,1123 USD)