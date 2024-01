Ceny ropy klesli, cena Brentu sa však udržala nad 78 USD/barel

Singapur 16. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pokles bol však mierny, pričom cena Brentu sa udržala nad hranicou 78 USD za barel (159 litrov). Na trhy pôsobia protichodné faktory, na jednej strane ceny ropy ovplyvňujú pokračujúce obavy z vývoja ekonomiky a na druhej konflikt na Blízkom východe. Trhy okrem toho sledujú aj počasie v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.25 h SEČ 78,12 USD (71,38 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o tri centy. V pondelok (15. 1.) zaznamenala na záver obchodovania pokles o 14 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 72,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 30 centov.



"Trhy ovplyvňujú obavy z oslabovania rastu ekonomiky. Na druhej strane sa zvyšuje napätie v Červenom mori," uviedli analytici z banky ANZ. Na ďalší vývoj cien ropy však môže zapôsobiť extrémne chladné počasie v USA, ktoré má vplyv na produkciu aj na chod rafinérií, dodali analytici. Produkcia ropy v štáte Severná Dakota už v dôsledku počasia výrazne klesla, a to o 400.000 na 425.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,0945 USD)