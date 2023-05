Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla bližšie k 73 USD za barel

Singapur 31. mája (TASR) - Ceny ropy pokračovali v stredu v poklese, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 73 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najmä najnovšie informácie z Číny, ktoré poukázali na zhoršenie vývoja vo výrobnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.40 h SELČ 73,35 USD (68,27 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,26 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 26 centov alebo 0,37 %.



Trhy s ropou zareagovali najmä na stredajšie údaje čínskeho štatistického úradu o vývoji aktivity v čínskom súkromnom sektore za mesiac máj. Údaje ukázali, že aktivita vo výrobnom sektore zrýchlila tempo poklesu a čo sa týka služieb, tie síce pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Tieto správy mali na trhy výraznejší vplyv než čiastočný pokrok v USA pri riešení dlhového stropu.



(1 EUR = 1,0744 USD)