Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla hlbšie pod 64 USD za barel

Melbourne 23. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu klesla o 1,5 % hlbšie pod 64 USD za barel (159 litrov). Vývoj ovplyvňuje najmä zhoršujúca sa pandemická situácia v Európe a pomalé dodávky vakcín, čo zvyšuje obavy z oslabenia dopytu po rope.



Náladu na trhoch ovplyvnili najmä informácie z Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, kde sa vláda rozhodla predĺžiť celoštátny lockdown o štyri týždne. Krajina tak bude v lockdowne do 18. apríla, pričom počas veľkonočných sviatkov budú platiť prísne epidemiologické pravidlá.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 9.16 h SEČ 63,65 USD (53,37 eura) za barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou (22. 3.) to predstavuje pokles o 97 centov (1,50 %).



"Za poklesom sú problémy s dodávkami vakcín a lockdown vo viacerých európskych krajinách," povedal Lachlan Shaw z National Australia Bank.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novým májovým kontraktom dosiahla 60,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 93 centov (1,51 %).



Cena WTI s aprílovým kontraktom, ktorý v pondelok exspiroval, ukončila pondelkové obchodovanie na úrovni 61,55 USD za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (19. 3.) tak vzrástla o 13 centov. Za celý predchádzajúci týždeň však zaznamenala pokles o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,1926 USD)