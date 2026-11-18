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Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 92 USD za barel
Ceny komodity ovplyvnili informácie o raste zásob ropy a palív v USA.
Autor TASR
Peking/Singapur 18. novembra (TASR) - Po zotavení sa v závere predchádzajúceho obchodovania sa ceny ropy vrátili v stredu k poklesu, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 92 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity ovplyvnili informácie o raste zásob ropy a palív v USA, na druhej strane, pokračujúce vzájomné útoky medzi USA a Iránom a problémy s prepravou tovarov cez Hormuzský prieliv čiastočne limitovali rozsah poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.28 h SEČ 92,17 USD (83,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 97 centov (1,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,57 USD (1,83 %).
Zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 13. novembra o 5,28 milióna barelov, ukázali predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API). O vyše 5 miliónov barelov sa zvýšili aj zásoby benzínu a v prípade zásob ropných destilátov (zahrnujú naftu a vykurovací olej) rast dosiahol 351.000 barelov.
Opačným smerom však na vývoj cien ropy vplýva napätie medzi USA a Iránom a pretrvávajúce riziko pre plavidlá v kľúčovom Hormuzskom prielive. Bahrajn v utorok (17. 11.) oznámil, že jeho ozbrojené sily zachytili iránske vzdušné útoky, ktorých cieľom bol podľa iránskych Revolučných gárd radarový systém prevádzkovaný Spojenými štátmi. Revolučné gardy uviedli, že je to odveta za predchádzajúce útoky USA. Táto situácia viedla v závere utorkového obchodovania k rastu cien ropy.
Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje o vývoji ropných zásob v USA. Tie by malo v stredu v popoludňajších hodinách zverejniť americké ministerstvo energetiky.
(1 EUR = 1,0989 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.28 h SEČ 92,17 USD (83,87 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 97 centov (1,04 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,57 USD (1,83 %).
Zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 13. novembra o 5,28 milióna barelov, ukázali predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API). O vyše 5 miliónov barelov sa zvýšili aj zásoby benzínu a v prípade zásob ropných destilátov (zahrnujú naftu a vykurovací olej) rast dosiahol 351.000 barelov.
Opačným smerom však na vývoj cien ropy vplýva napätie medzi USA a Iránom a pretrvávajúce riziko pre plavidlá v kľúčovom Hormuzskom prielive. Bahrajn v utorok (17. 11.) oznámil, že jeho ozbrojené sily zachytili iránske vzdušné útoky, ktorých cieľom bol podľa iránskych Revolučných gárd radarový systém prevádzkovaný Spojenými štátmi. Revolučné gardy uviedli, že je to odveta za predchádzajúce útoky USA. Táto situácia viedla v závere utorkového obchodovania k rastu cien ropy.
Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje o vývoji ropných zásob v USA. Tie by malo v stredu v popoludňajších hodinách zverejniť americké ministerstvo energetiky.
(1 EUR = 1,0989 USD)