Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 43 USD/barel

Melbourne 30. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 43 USD za barel (159 litrov). Trhy stále znepokojuje rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom, čo by mohlo ohroziť zotavovanie dopytu po rope. To práve v období, keď sa najväčší producenti pripravujú na zvýšenie ťažby.



Počet úmrtí v USA v dôsledku choroby COVID-19 prekonal v stredu (29. 7.) hranicu 150.000. Okrem toho Brazília, ktorá je v počte nakazených po USA na druhom mieste, zaznamenala v stredu denný rekord z pohľadu potvrdených prípadov infekcie aj počtu úmrtí. Pripojila sa aj Austrália, ktorá denný rekord v počte nakazených zaznamenala vo štvrtok.



Riziko poklesu dopytu po rope v dôsledku hroziacich nových karanténnych opatrení rastie práve v čase, keď sa Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom pripravujú na zvýšenie ťažby. Producenti združení v zoskupení OPEC+ sa v polovici júla dohodli, že od mája platný program rekordnej redukcie ťažby od augusta zmiernia. Zatiaľ čo od mája program redukcie ťažby predstavoval 9,7 milióna barelov denne, od augusta má rozsah škrtov dosahovať 7,7 milióna barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 10.27 h SELČ 43,31 USD (36,94 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 44 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 40,81 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 46 centov.



(1 EUR = 1,1725 USD)