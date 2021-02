Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 63 USD za barel

Singapur 19. februára (TASR) - Po dosiahnutí nových 13-mesačných maxím v priebehu štvrtka (18. 2.) ceny ropy na záver obchodovania klesli a v poklese pokračovali aj v piatok, pričom na začiatku obchodovania zaznamenali pokles o takmer 2 %. Vývoj na trhoch ovplyvnili obavy, že návrat rafinérií do prevádzky po vlne mrazov v Texase si vyžiada určitý čas, čo by mohlo viesť k prebytku ropy na trhu. Navyše, predpokladá sa zvýšenie produkcie ropy zo strany členských štátov zoskupenia OPEC+.



"Očakávame, že produkcia ropy a dodávky vrátane dovozu sa budú zotavovať rýchlejšie, než produkcia rafinérií, ktorú obmedzili mrazy v Texase," povedala analytička zo spoločnosti Vanda Insights Vandana Hari. Slabý dopyt zo strany rafinérií v Texase by viedol v nasledujúcich týždňoch k zvyšovaniu zásob komodity, aj keď mrazy odstavili aj časť ťažobných zariadení.



Navyše pozornosť trhov púta aj zoskupenie OPEC+ (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom). Zdroje z OPEC+ pre agentúru Reuters uviedli, že vzhľadom na nedávny rast cien komodity by producenti mohli po apríli program obmedzovania ťažby zmierniť.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.32 h SEČ 63,19 USD (52,29 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 74 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 59,69 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 83 centov. V obidvoch prípadoch sa cena v priebehu štvrtkového obchodovania dostala na nové 13-mesačné maximá, pričom cena Brentu prekonala 65 USD a cena WTI 62 USD za barel.



(1 EUR = 1,2084 USD)