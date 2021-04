Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 66 USD za barel

New York 20. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla bližšie k hranici 66 USD a cena WTI pod 62,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien sa tak v porovnaní so začiatkom obchodovania, keď ceny vyskočili na mesačné maximum, otočil po tom, ako sa trhy začali obávať, že opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Indii môže viesť k novým rozsiahlym obmedzeniam. India je tretím najväčším dovozcom ropy na svete.



"Vzhľadom na pozíciu Indie ako kľúčového dovozcu ropy by prípadné nové obmedzenia v ekonomike boli pre energetický sektor veľmi nepriaznivou správou," povedal Bob Yawger zo spoločnosti Mizuho Securities.



Na začiatku utorkového obchodovania pritom ceny ropy rástli, keď trhy očakávali priaznivé informácie z USA o poklese ropných zásob. Americký ropný inštitút API zverejní svoj odhad v neskorších hodinách. Analytici očakávajú, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 2,9 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.51 h SELČ 66,30 USD (55,02 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 75 centov (1,12 %). Na začiatku obchodovania vzrástla na najvyššiu úroveň od 18. marca, keď zaznamenala 68,08 USD za barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 62,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 98 centov alebo 1,55 %.



(1 EUR = 1,2051 USD)