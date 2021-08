Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 69 USD/barel

Tokio 17. augusta (TASR) - Po raste na začiatku obchodovania ceny ropy klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 69 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch stále do veľkej miery ovplyvňuje šíriaci sa delta variant nového koronavírusu, ktorý núti štáty opätovne prijímať protipandemické opatrenia.



Spočiatku ceny ropy podporila informácia, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom nemajú v úmysle zvýšiť ťažbu viac, než sa pôvodne dohodli, napriek tlaku Washingtonu. Podľa štyroch zdrojov agentúry Reuters aliancia veľkých producentských krajín nepovažuje rýchlejšie zvyšovanie ťažby za potrebné.



Neskôr však informácie podporujúce ceny ropy opäť prekonali obavy z rastúceho počtu infikovaných delta variantom nového koronavírusu. Zhoršovanie situácie viedlo aj k výrazne slabšiemu rastu maloobchodných tržieb a priemyselnej produkcie v Číne v porovnaní s očakávaniami.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 9.03 h SELČ 69,04 USD (58,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 47 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 66,83 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 46 centov.



(1 EUR = 1,1772 USD)