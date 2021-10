Ceny ropy klesli, Brent spadol k 84 USD za barel

Singapur 22. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 84 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na zníženie dopytu producentov elektriny po ropných produktoch, ako aj na prognózy, že zima v USA by mala byť mierna. Cena ropy Brent zároveň smeruje k prvému celotýždennému poklesu za sedem týždňov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 8.51 h SELČ 84,07 USD (72,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 54 centov. Počas štvrtkového obchodovania (21. 10.) klesla o 1,21 USD.



V priebehu štvrtkového obchodovania sa pritom dostala na trojročné maximum 86,10 USD za barel. Následne sa však vývoj otočil a cena Brentu začala klesať, pričom smeruje k prvému týždennému poklesu od týždňa končiaceho sa 3. septembrom.



Aj cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 54 centov, pričom dosiahla 81,96 USD za barel. Vo štvrtok klesla o 92 centov.



"Ceny ropy zaznamenali určitú korekciu, za čím sú sčasti obavy z opätovného rastu počtu infikovaných novým koronavírusom a sčasti prognóza miernejšej zimy v Spojených štátoch," povedal analytik zo spoločnosti Kotak Securities Ravindra Rao. Ako uviedol americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), nadchádzajúca zima by na väčšine územia USA mala byť miernejšia, než je bežný priemer.



(1 EUR = 1,1637 USD)