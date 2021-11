Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 84 USD za barel

New York 2. novembra (TASR) - Po raste na začiatku utorkového obchodovania začali ceny ropy postupne klesať a okolo 17.00 h SEČ skĺzla cena Brentu k hranici 84 USD a cena WTI k hranici 83 USD za barel (159 litrov). Trhy momentálne vyčkávajú na informácie z USA o vývoji ropných zásob, ako aj na zasadnutie štátov OPEC+, ktoré by koncom týždňa mali rokovať o ťažobných kvótach.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 17.03 h SEČ 84,16 USD (72,53 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 55 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 83,04 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,01 USD.



Vývoj cien čiastočne ovplyvnili očakávania analytikov, že zásoby ropy v USA za predchádzajúci týždeň vzrástli. V prieskume agentúry Reuters uviedli, že predpokladajú ich rast o 1,6 milióna barelov. Americký ropný inštitút (API) zverejní svoj odhad v utorok v neskorších hodinách a kľúčovú správu o vývoji ropných zásob by americké ministerstvo energetiky malo oznámiť v stredu 3. novembra.



Výraznejšiemu poklesu cien však bráni neistota v súvislosti s blížiacim sa zasadnutím štátov OPEC+, ktoré budú rozhodovať o produkčných kvótach. Viacerí veľkí spotrebitelia ropy, ako sú USA, majú záujem na výraznejšom zvýšení ťažby zo strany OPEC+, čo by stlačilo ceny komodity nadol. Očakáva sa však, že producenti na svojom zasadnutí vo štvrtok 4. novembra zotrvajú na dohodnutom programe iba postupného zvyšovania ťažby každý mesiac o 400.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1603 USD)