Ceny ropy v utorok začali klesať

Melbourne 23. novembra (TASR) - Po raste v závere pondelkového obchodovania (22. 11.) zmenili ceny ropy kurz a začali klesať, pričom cena Brentu skĺzla bližšie k 79 USD za barel (159 litrov). Náladu na ropnom trhu ovplyvňujú diskusie medzi najväčšími dovozcami o uvoľnení ropy zo strategických rezerv, a to v situácii, keď v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie v Európe hrozí pokles dopytu po komodite.



Očakáva sa, že Spojené štáty v koordinácii s najväčšími ázijskými dovozcami už v utorok oznámia uvoľnenie ropy zo svojich strategických rezerv. Uviedol to zdroj z americkej administratívy. Výrazný rast počtu infikovaných v Európe však núti vlády opätovne pristúpiť k obmedzeniam, čo môže viesť k zníženiu dopytu v tejto oblasti po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.58 h SEČ 79,20 USD (70,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 50 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 75 centov.



(1 EUR = 1,1278 USD)