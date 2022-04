Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 111 USD za barel

Tokio 18. apríla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 111 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili najmä správy z Číny o poklese dopytu za mesiac marec. Pokles však nebol výrazný, keďže na trhy naďalej pôsobí zhoršujúca sa kríza na Ukrajine a klesajúca produkcia ropy v Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 11.17 h SELČ 111,20 USD (102,22 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 50 centov (0,45 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTO s májovým kontraktom dosiahla 106,42 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 53 centov, alebo 0,50 %.



Peking v pondelok zverejnil údaje o vývoji čínskej ekonomiky za 1. kvartál. Ekonomika síce rástla rýchlejšie než v závere minulého roka, ako aj v porovnaní s odhadmi ekonómov (medziročný rast dosiahol 4,8 % po 4-percentnom raste vo 4. kvartáli a očakávaniach na úrovni 4,4 %), v marci sa však situácia zhoršila. Marcový vývoj hospodárstva ovplyvnili najmä sprísnené protipandemické opatrenia a vojna na Ukrajine, ktorá ešte viac zvýšila ceny komodít. Výrazne klesli maloobchodné tržby, pokles však zaznamenal aj export. Trhy reagovali aj na ďalšie údaje z Číny, a to, že produkcia čínskych rafinérií klesla v marci medziročne o 2 %.



Na druhej strane, na ceny ropy smerom nahor tlačia informácie o klesajúcej ťažbe ropy v Rusku. Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá, produkcia ropy v Rusku klesla v 1. polovici apríla oproti marcu o 7,5 %. Navyše, napätie na trhu zvyšujú nové boje na Ukrajine, pričom útoky zaznamenávajú oblasti na východe aj západe krajiny.



(1 EUR = 1,0878 USD)