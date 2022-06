Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 115,50 USD/barel

Singapur 30. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď trhy reagovali na rast zásob palív v USA. Rozsah poklesu bol však mierny, keďže na druhej strane náladu na trhoch ovplyvnil výraznejší než očakávaný pokles ropných zásob v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom (exspiruje vo štvrtok) dosiahla do 10.05 h SELČ 115,57 USD (109,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 69 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 109,61 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov.



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 24. júna o 2,8 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles iba o 569.000 barelov. Naopak, zásoby benzínu aj ropných destilátov výrazne vzrástli, pod čo sa podpísalo zvýšenie produkcie rafinérií, ktoré v súčasnosti bežia na 95 % svojej kapacity. To je najvyššia úroveň v tomto období za posledné štyri roky.



(1 EUR = 1,0517 USD)