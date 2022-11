Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 97 USD za barel

Singapur 7. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o viac než 1 USD, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 97 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch do veľkej miery ovplyvnili správy z Číny, že bude aj naďalej uplatňovať politiku nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19. To signalizuje ďalší útlm dopytu v Číne a zhoršenie výsledkov v oblasti obchodu, pričom už tie najnovšie za október boli najhoršie za viac než dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 8.46 h SEČ 97,24 USD (98,50 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,33 USD (1,35 %). Počas obchodovania sa cena Brentu nakrátko dostala až na 96,50 USD/barel.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 91,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,52 USD, alebo 1,64 %. Počas obchodovania klesla až na 90,40 USD/barel.



Za minulý týždeň sa cena Brentu zvýšila o 2,9 % a cena WTI o 5,4 %. Trhy tak reagovali na nepotvrdené správy, že Peking by mohol postupne ukončiť prísne protipandemické opatrenia. V sobotu (5. 11.) však Národný zdravotný výbor oznámil, že v tejto politike sa bude pokračovať.



"Ceny ropy zaznamenali pokles, keďže čínska vláda prisľúbila, že bude naďalej uplatňovať prísnu politiku nulovej tolerancie voči COVID-19 po tom, ako sa počet infikovaných opäť zvýšil. To zhoršuje vyhliadky dopytu po rope," uviedla analytička zo spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.



Medzitým Čína zverejnila údaje o vývoji dovozu a vývozu za mesiac október, ktoré poukázali na pokles v obidvoch prípadoch, prvý za viac než dva roky. Čínsky vývoz klesol medziročne o 0,3 % a dovoz o 0,7 %. V prípade vývozu je to prvý pokles od mája 2020 a v prípade dovozu prvý pokles od augusta 2020.



(1 EUR = 0,9872 USD)