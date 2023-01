Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 86 USD za barel

Singapur 30. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 86 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na schôdzku najväčších producentov ropy, ako aj na zasadnutie americkej centrálnej banky, ktoré sa uskutočnia tento týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Ministri zoskupenia OPEC+, ktoré zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov vrátane Ruska, sa stretnú 1. februára, aby prediskutovali ďalšie kroky v rámci ťažobnej politiky. Trhy očakávajú, že najväčší ropní producenti ponechajú objem ťažby nezmenený.



Navyše 31. januára a 1. februára sa uskutoční zasadnutie americkej centrálnej banky Fed, pričom trhy čakajú na zverejnenie výhľadu. Ten bude mať podľa analytikov kľúčový vplyv na ďalšie vyhliadky na trhu s ropou.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.09 h SEČ 86,10 USD (79,25 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 56 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 79,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 47 centov.



(1 EUR = 1,0865 USD)