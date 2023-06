Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 75 USD/barel

New York 9. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali k záveru piatkového obchodovania pokles zhruba o 1 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch v závere týždňa ovplyvnili najmä ekonomické údaje z Číny, ktoré opäť vyvolali pochybnosti o dostatočnom dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.39 h SELČ 75,22 USD (69,78 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 74 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 70,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 82 centov.



Trhy do veľkej miery ovplyvnili informácie z Číny, že ceny tamojších priemyselných výrobcov klesli v máji medziročne o 4,6 % po aprílovom poklese o 3,6 %. Májový vývoj predstavuje najvýraznejší pokles cien producentov od februára 2016, pričom výsledky prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s poklesom o 4,3 %.



(1 EUR = 1,078 USD)