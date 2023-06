Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 73,50 USD za barel

Singapur 29. júna (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom cena Brentu skĺzla k 73,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili vyjadrenia šéfov svetových centrálnych bánk, ktoré naznačili, že banky budú vo zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať. V obave, že ďalší posun úrokových sadzieb smerom nahor zasiahne do rastu ekonomiky, a tým aj do dopytu po rope, začali investori vyberať zisky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.16 h SELČ 73,54 USD (67,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 49 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 69,14 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 42 centov alebo 0,60 %.



Na záver stredajšieho (28. 6.) obchodovania vzrástla cena ropy v obidvoch prípadoch približne o 3 %. Trhy tak reagovali na informácie amerického ministerstva energetiky o výraznejšom poklese ropných zásob v USA za minulý týždeň, než sa čakalo. Zásoby klesli v týždni do 23. júna o 9,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom o 1,8 milióna barelov.



"Trhy sa však opäť začali obávať ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA a Európe, čo by znamenalo zníženie dopytu po rope," povedal Hirojuki Kikukawa, prezident NS Trading, divízie spoločnosti Nissan Securities.



Šéfovia svetových centrálnych bánk uviedli, že podľa nich je potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky s cieľom dostať dlhodobo vysokú infláciu pod kontrolu. Prezident americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell nevylúčil ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb na najbližšom zasadnutí a šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová utvrdila trhy v ich očakávaniach, že ECB na júlovom zasadnutí opäť zvýši sadzby, už deviatykrát po sebe.



(1 EUR = 1,0938 USD)