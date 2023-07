Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 83 USD za barel

Singapur 26. júla (TASR) - Po tom, ako v utorok (25. 7.) dosiahli trojmesačné maximum, zaznamenali ceny ropy v stredu pokles, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 83 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhu najnovšie ovplyvnili údaje o raste ropných zásob v USA a očakávania zvýšenia úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.14 h SELČ 83,11 USD (75,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 53 centov (0,63 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 79,11 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 52 centov alebo 0,65 %.



Zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli v týždni do 21. júla približne o 1,32 milióna barelov, uviedol vo svojom odhade Americký ropný inštitút (API). Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje, ktoré v stredu zverejní ministerstvo energetiky.



Okrem toho vyčkávajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o ďalšom postupe pri úrokových sadzbách, ktoré banka zverejní v stredu po svojom dvojdňovom zasadnutí. Celkovo sa počíta so zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov, investori však čakajú na následné vyjadrenia vedenia banky, či plánuje v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj v budúcom období.



(1 EUR = 1,1051 USD)