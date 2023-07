Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 84,50 USD za barel

Singapur 31. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k 84,50 USD za barel (159 litrov). Naďalej sa však pohybujú blízko trojmesačného maxima a smerujú k najvýraznejšiemu mesačnému rastu za 1,5 roka. Dôvodom sú očakávania trhov, že Saudská Arábia predĺži dobrovoľné produkčné škrty na september. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.40 h SELČ 84,54 USD (76,78 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov (0,53 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov alebo 0,40 %.



Septembrový kontrakt Brentu vyprší v závere pondelkového obchodovania. Omnoho aktívnejší kontrakt na október dosiahol 84,23 USD/barel, čo predstavuje pokles o 18 centov.



Za celý minulý týždeň zaznamenali ceny Brentu aj WTI rast piaty týždeň po sebe, pričom piatkové (28. 7.) obchodovanie ukončili na najvyššej úrovni od apríla. V obidvoch prípadoch sa očakáva, že mesiac júl ukončia najvyšším rastom od januára 2022.



K rastu cien prispievajú najmä očakávania, že Saudská Arábia opäť predĺži svoju dobrovoľnú redukciu ťažby ropy začatú v júli a obmedzovanie produkcie oznámi aj na september. "Počítame s tým, že dobrovoľné znižovanie produkcie o milión barelov denne bude pokračovať aj v septembri," uviedli analytici z banky Goldman Sachs. Zároveň dodali, že v októbri by podľa ich odhadov mala Saudská Arábia oznámiť ďalšiu redukciu, a to v polovičnom objeme, teda na úrovni 500.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,101 USD)