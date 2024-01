Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 77 USD za barel

New York 17. januára (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o viac než percento, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 77 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili do veľkej miery údaje o vývoji čínskej ekonomiky, ktorá zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka miernejší rast, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.49 h SEČ 77,20 USD (70,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,09 USD (1,39 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,71 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 69 centov alebo 0,95 %.



Čínska ekonomika vzrástla vo 4. kvartáli minulého roka medziročne o 5,2 %. Ekonómovia však očakávali o niečo výraznejší rast, konkrétne o 5,3 %. Slabší než predpokladaný rast čínskeho hospodárstva vyvolal otázniky nad ďalším vývojom ekonomiky v tomto roku a s tým súvisiacim dopytom Číny po rope.



(1 EUR = 1,0877 USD)