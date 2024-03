Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 85,50 USD/barel

New York 22. marca (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, keď trhy zareagovali na možnosť uzatvorenia prímeria v Pásme Gazy. Pokles však nebol výrazný, keďže rozsah poklesu zmiernili informácie o znížení počtu ropných vrtov v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.08 h SEČ 85,55 USD (79,04 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 23 centov (0,27 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 80,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 26 centov (0,32 %). Čo sa týka vývoja za celý týždeň, zmeny oproti záveru predchádzajúceho týždňa sú minimálne.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že verí v dosiahnutie dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. "Prímerie by tak zmiernilo obavy z rozšírenia súčasnej situácie v Gaze aj na ďalšie oblasti v regióne," povedal analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.



Naopak, pokles cien zmiernili informácie spoločnosti Baker Hughes o vývoji počtu ropných vrtov v USA, ktorý je indikátorom budúcej ťažby. Ich počet v tomto týždni klesol, čo naznačuje zmiernenie produkcie v najbližšom období.



(1 EUR = 1,0823 USD)