Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 85 USD/barel

Londýn 1. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli už tretí deň po sebe, pričom cena ropnej zmesi Brent skĺzla bližšie k hranici 85 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvňujú káhirské rokovania o prímerí v Pásme Gazy, ktoré posilňujú očakávania trhov, že k rozšíreniu konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas nedôjde. Okrem toho ceny ropy smerom nadol posunuli informácie z USA o raste ropných zásob aj produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 10.23 h SELČ 85,33 USD (79,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1 USD (1,16 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 80,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,02 USD, alebo 1,25 %.



"Šance na dohodu o prímerí medzi Izraelom a Hamasom zmiernili obavy, že dôjde k eskalácii konfliktu a tým k narušeniu dodávok ropy z Blízkeho východu," uviedli analytici banky ANZ.



Ceny ropy potlačili nadol aj správy z USA o raste ropných zásob. Tie sa podľa predbežných údajov Amerického ropného inštitútu (API) zvýšili v minulom týždni o takmer 4,91 milióna barelov. Analytici pritom očakávali ich pokles o 1,1 milióna barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne údaje o vývoji zásob ropy, ktoré v stredu zverejní Úrad pre energetické informácie (EIA) spadajúci pod americké ministerstvo energetiky.



EIA však už zverejnil iné informácie, a to o raste produkcie za február. Objem produkcie ropy v USA sa podľa jeho údajov zvýšil vo februári na 13,15 milióna barelov denne z 12,59 milióna barelov/deň v prvom mesiaci roka. To znamená najvýraznejší mesačný rast produkcie za približne 3,5 roka.



(1 EUR = 1,0718 USD)