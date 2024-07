Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 81 USD za barel

Singapur 25. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 81 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch v posledných hodinách ovplyvnili informácie o slabšom dopyte v Číne, ako aj očakávania, že na Blízkom východe sa podarí dospieť k dohode o prímerí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.12 h SELČ 81,06 USD (74,72 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 65 centov (0,80 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,94 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 65 centov (0,84 %).



V stredu (24. 7.) ukončila ropa v obidvoch prípadoch obchodovanie rastom. Prispeli k tomu informácie z amerického ministerstva energetiky, že zásoby ropy v USA za predchádzajúci týždeň klesli výraznejšie, než sa čakalo. Pokles dosiahol 3,7 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom ropných zásob o 1,6 milióna až 2,5 milióna barelov.



Klesli aj zásoby benzínu, konkrétne o 5,6 milióna barelov. Analytici s poklesom počítali, odhadovali však, že dosiahne iba 400.000 barelov. Zároveň sa znížil objem zásob ropných destilátov, pričom analytici predpokladali ich rast.



Vo štvrtok však ceny ropy smerom nadol posunuli správy o poklese dopytu po rope v Číne, ktorá je najväčším dovozcom tejto komodity na svete. Poukázal na to vývoj dovozu za 1. polrok tohto roka, ako aj objemu spracovanej ropy rafinériami.



Navyše, vývoj cien komodity ovplyvnil aj najnovší vývoj na Blízkom východe. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa sú rokovania o dohode o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov v záverečnej fáze.



(1 EUR = 1,0848 USD)