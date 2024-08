Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 77 USD za barel

Singapur 20. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 77 USD a cena WTI pod 74 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na informácie USA o súhlase Izraela s upraveným návrhom na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy, navyše, Líbya po predchádzajúcich problémoch zvýšila produkciu z jedného zo svojich kľúčových ropných ložísk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.06 h SELČ 77,06 USD (69,79 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 60 centov (0,77 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 73,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 62 centov alebo 0,83 %. Cena aktívnejšieho októbrového kontraktu dosiahla 73,17 USD/barel, čo znamená pokles o 49 centov (0,7 %).



V pondelok (19. 8.) zaznamenala cena Brentu pokles približne o 2,5 %. V prípade ceny WTI so septembrovým kontraktom pokles dosiahol 3 %.



"Dohoda o prímerí v Gaze sa momentálne zdá reálnejšia, čo znižuje obavy z dôsledkov na vývoz suroviny z tohto regiónu," povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu prijal upravený návrh na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy. Zároveň vyzval zástupcov palestínskeho hnutia Hamas, aby urobili to isté.



Ceny ropy smerom nadol potlačili aj správy z Líbye, kde ropná spoločnosť NOC zvýšila produkciu z kľúčového ložiska Šarára zhruba na 85.000 barelov denne. NOC začiatkom augusta vyhlásila stav "vyššej moci" na export ropy z ložiska v reakcii na politické nepokoje.



Trhy zároveň čakajú na odhady Amerického ropného inštitútu (API) o objeme zásob ropy v USA za minulý týždeň. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že ropné zásoby klesli o 2,9 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1041 USD)