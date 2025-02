Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 75 dolárov za barel

Singapur 4. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli o viac než percento, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnilo rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odložiť uvalenie ciel na Mexiko a Kanadu o jeden mesiac. Čiastočne sa pod zníženie podpísalo aj potvrdenie pôvodných plánov ropného zoskupenia OPEC+, že o dva mesiace začne s postupným zvyšovaním produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.09 h SEČ 75,08 USD (73,08 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 88 centov (1,16 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 71,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,35 USD (1,85 %).



Kanadský premiér Justin Trudeau a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedli, že sa s Trumpom dohodli na posilnení hraníc v reakcii na požiadavku amerického prezidenta obmedziť imigráciu a pašovanie drog do USA. Výsledkom je odklad plánovaných dovozných ciel na kanadské a mexické produkty vo výške 25 % (v prípade kanadských energetických produktov 10 %) o 30 dní. Clá mali pôvodne začať platiť od 4. februára.



Ďalší tlak na ceny ropy prišiel od OPEC+. Predstavitelia ropného zoskupenia potvrdili svoje pôvodné plány na postupné zvyšovanie produkcie od apríla.



Investori teraz čakajú na údaje o zásobách ropy v USA za minulý týždeň. Očakáva sa, že ropné zásoby za týždeň do 31. januára vzrástli o 10,8 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0274 USD)