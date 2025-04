Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 65 USD za barel

Singapur 29. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 65 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili pesimistické očakávania investorov, čo sa týka vývoja dopytu po rope, a to v dôsledku pokračujúcej obchodnej vojny medzi Čínou a USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.07 h SELČ 65,21 USD (57,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 65 centov (0,99 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, dosiahla 61,45 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 60 centov (0,97 %). Cena obidvoch kontraktov klesla v pondelok (28. 4.) o viac než dolár.



Americký prezident Donald Trump zmenil doterajšiu obchodnú politiku USA a postavil ju na dovozných clách. Najvýraznejšie vzrástlo napätie medzi USA a Čínou, na ktorú sa rozhodol uvaliť najvyššie clá na úrovni 145 %, aj keď v posledných dňoch dal najavo, že by ich mohol znížiť. K výraznému posunu vo vzťahoch však zatiaľ nedošlo a investori očakávajú, že súčasná situácia v medzinárodnom obchode môže viesť k recesii a poklesu dopytu po rope.



Banka Barclays zhoršila odhad ceny ropy Brent na tento rok o 4 USD na v priemere 70 USD za barel. Ako dôvod uviedla práve zvýšené napätie v medzinárodnom obchode a zmenu v produkčnej stratégii ropného zoskupenia OPEC+.



Ceny ropy čiastočne ovplyvnili aj odhady investorov, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň vzrástli, a to zhruba o 500.000 barelov. Predbežné informácie o vývoji zásob ropy v USA zverejní v utorok Americký ropný inštitút (API), oficiálne údaje potom v stredu americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1358 USD)