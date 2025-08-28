< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 67,50 USD za barel
Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 67,50 USD za barel (159 litrov). Trhy očakávajú pokles dopytu po pohonných látkach v USA, kde sa končí letná motoristická sezóna, a smerom nadol ich potlačili aj správy o obnovení dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba do Maďarska a na Slovensko. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.15 h SELČ 67,54 USD (57,85 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 51 centov (0,75 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s októbrovým kontraktom, dosiahla 63,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 57 centov (0,89 %).
V stredu (27. 8.) sa ceny ropy zvýšili, keď trhy reagovali najmä na pokles ropných zásob v USA. Tie sa v týždni do 22. augusta znížili o 2,4 milióna barelov, čo je výraznejší pokles, než predpokladali analytici. Tí očakávali zníženie zásob ropy v Spojených štátoch o 1,9 milióna barelov.
Vo štvrtok však na trhy vo väčšej miere začali pôsobiť očakávania postupného ukončovania letnej motoristickej sezóny. Tá je považovaná za obdobie od Memorial Day koncom mája do Labor Day, ktorý pripadá na 1. septembra. Navyše, ceny smerom nadol potlačili aj informácie o opätovných dodávkach ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko, ktoré boli zastavené po útoku Ukrajiny na ropovod minulý týždeň.
(1 EUR = 1,1676 USD)
