Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k 63,50 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Trhy tak reagovali na zmiernenie rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu, ktorý je jedným z najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).

Autor TASR
Singapur 16. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 63,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na zmiernenie rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu, ktorý je jedným z najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.21 h SEČ 63,51 USD (54,64 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 25 centov (0,39 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 58,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 21 centov (0,35 %).

Ceny ropy v obidvoch prípadoch zaznamenali na začiatku týždňa rast po tom, ako v reakcii na potláčanie protestov Trump pohrozil Iránu tvrdými krokmi. Neskôr sa však podľa neho situácia v krajine zmiernila, čo znížilo obavy zo zásahu USA voči Teheránu.

Ceny ropy okrem toho ovplyvnili aj najnovšie informácie amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v USA. Tie ukázali, že zásoby ropy aj benzínu boli v minulom týždni vyššie, než očakávali analytici.

(1 EUR = 1,1624 USD)
