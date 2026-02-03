< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 66 USD za barel
Autor TASR
Singapur 3. februára (TASR) - Potom, ako v predchádzajúcom obchodovaní zaznamenali najvýraznejší pokles za šesť mesiacov, pokračovali ceny ropy v poklese aj v utorok, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na zmiernenie napätia medzi USA a Iránom. Informovali o tom agentúra Bloomberg a server tradingeconomics.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.09 h SEČ 66,03 USD (55,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 27 centov (0,41 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 61,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 25 centov (0,40 %). Na záver pondelkového obchodovania (2. 2.) zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch pokles o viac než 4 %.
Vývoj cien komodity ovplyvnili informácie, že USA a Irán sa dohodli na obnovení rozhovorov o iránskom jadrovom programe. To výrazne zmiernilo napätie, ktoré tlačilo v predchádzajúcich dňoch ceny ropy nahor, keďže Irán patrí medzi najväčších producentov v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Navyše, prípadný konflikt s Iránom by mohol podľa analytikov viesť k omnoho väčšiemu regionálnemu konfliktu. Trump okrem toho oznámil, že zníži dovozné clá na indické produkty z 25 % na 18 % potom, ako indický premiér Naréndra Módí súhlasil so zastavením nákupov ruskej ropy a zvýšením dovozu ropy z USA a potenciálne z Venezuely.
(1 EUR = 1,184 USD)
