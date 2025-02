Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla na takmer 75 USD za barel

Houston 21. februára (TASR) - Ceny ropy klesli zhruba o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla na takmer 75 USD a cena americkej WTI sa priblížila k hranici 71 USD za barel (159 litrov). Za celý týždeň však ceny komodity smerujú k miernemu rastu, pričom v prípade WTI by to bol prvý týždenný rast za posledný mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 18.02 h SEČ 75,01 USD (71,68 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,47 USD (1,92 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, dosiahla 71,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,47 USD alebo 2,03 %.



Za celý týždeň však ceny ropy smerujú v obidvoch prípadoch k miernemu rastu. Ten sa odhaduje na približne 0,4 %. V prípade Brentu by to znamenalo rast druhý týždeň v rade po troch týždňoch nepretržitého poklesu a v prípade WTI by to bol prvý týždenný rast po štyroch týždňoch poklesu.



Pod pokles cien v závere týždňa sa podpísali najmä informácie o raste zásob ropy v Spojených štátoch. Podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) vzrástli ropné zásoby v USA v týždni do 14. februára o 4,6 milióna barelov po zvýšení o 4,1 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia očakávali, že za minulý týždeň sa zásoby ropy v Spojených štátoch zvýšia iba o 3 milióny barelov.



(1 EUR = 1,0465 USD)