Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 66 USD/barel

Tokio 23. decembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 66 USD za barel (159 litrov). Pokles však nebol výrazný a ceny sa aj naďalej držia v blízkosti trojmesačných maxím. Na jednej strane na trhoch naďalej pretrváva optimizmus, že USA a Čína v dohľadnom čase podpíšu obchodnú dohodu, na druhej strane na ceny ropy negatívne zapôsobili informácie o zvýšení počtu aktívnych ropných vrtov.



Spoločnosť Baker Hughes informovala, že ropné firmy v USA zvýšili počet aktívnych ropných vrtov v týždni do 20. decembra o 18 na 685. To je najvyšší počet vrtov za posledné týždne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.51 h SEČ 65,90 USD (59,39 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 24 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 60,15 USD/barel a oproti predchádzajúcej uzávierke tak klesla o 29 centov.



(1 EUR = 1,1097 USD)