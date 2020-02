Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 59 USD za barel

Tokio 21. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok pokles, keď trhy zareagovali na najnovšie informácie o zvýšení počtu infikovaných novým koronavírusom v zahraničí a spomalenie diskusií medzi najväčšími producentami o ďalšom obmedzení ťažby.



Úrady v Južnej Kórei potvrdili v piatok 52 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý sa začal šíriť na prelome rokov zo stredočínskeho mesta Wu-chan. Navyše, Čína v tento deň oznámila už viac než 2230 obetí koronavírusu.



Okrem toho štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom (spolu tvoria zoskupenie OPEC+) spomalili prípravy na prípadné ďalšie zníženie ťažby. Očakávalo sa, že v dôsledku šírenia vírusu a jeho vplyvu na ekonomiku Číny a ceny ropy by sa producenti mohli stretnúť skôr než v pôvodne naplánovanom termíne začiatkom marca. V týchto dňoch však Rusko oznámilo, že schôdzka OPEC a následne OPEC+ sa uskutoční vo Viedni v pôvodnom termíne 5. a 6. marca.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.30 h SEČ 58,71 USD (54,41 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní so štvrtkovou uzávierkou (20. 2.) to predstavuje pokles o 60 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 53,38 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 50 centov.



(1 EUR = 1,0790 USD)