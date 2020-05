Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 35,50 USD za barel

Tokio 27. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles, keď zlepšujúce sa podmienky po zmiernení reštriktívnych opatrení zavedených v dôsledku pandémie nového koronavírusu prekonali rastúce obavy z pomalého zotavovania dopytu. Navyše, pesimistické nálady na trhoch ešte posilnili nové spory medzi Čínou a USA.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s ďalšími producentmi na čele s Ruskom znižuje od začiatku mája ťažbu o zhruba 10 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov) s cieľom zmierniť prezásobenie trhov a podporiť ceny. Aj postupné otváranie ekonomiky USA spočiatku zlepšilo náladu na trhoch, podľa viacerých analytikov je však zotavovanie dopytu veľmi krehké. "Prvé odhady naznačujú, že spotreba benzínu klesla oproti obdobiu pred rokom zhruba o 30 %," uviedli analytici ANZ Research.



Tlak na ceny zvyšuje aj rastúce napätie medzi Čínou a USA pre plánovaný čínsky zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Ten podľa Spojených štátov zníži súčasný stupeň autonómie oblasti.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 8.47 h SELČ 35,49 USD (32,34 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 68 centov (1,88 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 33,72 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 63 centov alebo 1,83 %.



(1 EUR = 1,0975 USD)