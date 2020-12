Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 50 USD za barel

Melbourne 23. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o 1,5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili nečakaný rast ropných zásob v USA, ako aj varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nemusí podpísať záchranný balík na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu.Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) sa zásoby ropy v Spojených štátoch v týždni do 18. decembra zvýšili o 2,7 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich pokles o 3,2 milióna barelov.Rast zaznamenali aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu, vykurovací olej a letecké palivo. Zvýšili sa o 1 milión barelov, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 904.000 barelov. Zásoby benzínu však klesli, a to o 224.000 barelov, zatiaľ čo sa počítalo s ich rastom. Ceny ropy následne ovplyvnil aj dosluhujúci americký prezident Donald Trump. Ten skritizoval nový záchranný balík na zmiernenie dôsledkov pandémie v hodnote 892 miliárd USD schválený v týchto dňoch americkým Kongresom a nepriamo varoval, že ak nedôjde v balíku k zmenám, nepodpíše ho.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.28 h SEČ 49,33 USD (40,31 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 75 centov (1,50 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 46,33 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 69 centov alebo 1,47 %. Obidva kontrakty zaznamenali v utorok (22. decembra) pokles takmer o 2 %, pričom ropa Brent uzatvorila obchodovanie tesne nad 50 USD/barel, a to krátko pred zverejnením nepriaznivých údajov o vývoji zásob zo strany API.(1 EUR = 1,2239 USD)