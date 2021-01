Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 56 USD za barel

Tokio 15. januára (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 56 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity síce podporil balík na pomoc americkej ekonomike, ktorý predstavil nastupujúci prezident USA Joe Biden, na druhej strane ich negatívne ovplyvnili informácie o opätovne sa zvyšujúcom počte infikovaných na nový koronavírus v Číne.



Biden v noci na piatok predstavil návrh zákona o pomoci pre firmy a obyvateľov, ktorých zasiahla pandémia nového koronavírusu, vo výške 1,9 bilióna USD (1,57 bilióna eur). To by na trhu najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete malo podporiť dopyt po komodite.



Na druhej strane, menej priaznivé údaje z amerického trhu práce, ako aj prudký nárast počtu nových prípadov na ochorenie COVID-19 v Číne negatívne ovplyvnili vývoj cien ropy. Čína oznámila, že v piatok zaznamenala najvyšší počet prípadov na ochorenie COVID-19 za viac než 10 mesiacov. Okrem toho vo štvrtok (14. 1.) evidovala prvé úmrtie súvisiace s touto chorobou za posledných osem mesiacov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.40 h SEČ 55,76 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 66 centov. Cena Brentu zároveň smeruje k prvému týždennému poklesu za tri týždne.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 53,12 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov. Napriek poklesu by sa však za celý týždeň mala udržať v raste, tretí týždeň po sebe.



(1 EUR = 1,2124 USD)