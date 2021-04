Ceny ropy klesli, nadol ich stlačilo rozhodnutie OPEC o zvýšení ťažby

Londýn 5. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o vyše 2 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 63,50 USD za barel (159 litrov). Nadol ich stlačilo najmä rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov o postupnom zvyšovaní ťažby. Navyše reakcie trhov ovplyvnili aj správy o raste produkcie v Iráne. Tieto faktory prekonali aj informácie o rýchlom zotavovaní americkej ekonomiky či očakávania rastu dopytu po rope v tomto roku.



Kľúčovým faktorom, ktorý v pondelok ovplyvnil náladu na ropných trhoch, bolo rozhodnutie zoskupenia OPEC+ (zahrnuje OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom) z konca minulého týždňa o zvýšení ťažby v období máj až júl. V máji plánuje OPEC+ zvýšiť produkciu o 350.000 barelov denne, v júni o ďalších 350.000 barelov/deň a v júli o 450.000 barelov denne.



Navyše Irán, ktorý je spod ťažobných kvót oslobodený, sám pokračuje vo zvyšovaní produkcie. Umožňuje mu to najmä Čína, ktorá napriek sankciám USA zvyšuje dovoz iránskej ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 11.06 h SELČ 63,45 USD (54,02 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,41 USD (2,17 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 60,16 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,29 USD alebo 2,10 %.



(1 EUR = 1,1746 USD)