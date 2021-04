Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 66,50 USD za barel

Singapur 19. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď do vývoja na trhoch zasiahli informácie o opätovne sa zvyšujúcom počte prípadov infekcie novým koronavírusom v Indii a Brazílii. To znovu zvýšilo obavy zo sprísnenia protipandemických opatrení, čo znamená oslabenie ekonomickej aktivity a pokles dopytu po rope.



"Zdá sa, že tempo vakcinácie v priemyselne rozvinutých ekonomikách postupuje rýchlo, opätovný rast počtu nových prípadov infekcie v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách, ako India a Brazília, však zasahuje do tamojšieho zotavovania ekonomiky," uvádza sa v správe ANZ Research.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.06 h SELČ 66,45 USD (55,44 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov (0,48 %). Za minulý týždeň vzrástla cena Brentu o 6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 62,87 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 26 centov (0,41 %). Za minulý týždeň sa cena WTI zvýšila o 6,4 %.



(1 EUR = 1,1986 USD)