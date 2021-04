Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 66 USD/barel

Singapur 26. apríla (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 66 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňuje pokračujúci prudký rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Indii a, navyše, situácia sa zhoršila aj v Japonsku. India je pritom tretím a Japonsko štvrtým najväčším dovozcom ropy na svete.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.23 h SELČ 65,69 USD (54,44 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 42 centov (0,64 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 61,79 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 35 centov, alebo 0,56 %.



Poklesom uzatvorili ceny ropy aj celý minulý týždeň. V obidvoch prípadoch klesli o viac než 1 %.



Náladu na trhoch výrazne ovplyvnil najnovší vývoj pandémie nového koronavírusu v niektorých krajinách, najmä v Indii. "Rastúci počet novoinfikovaných by mohol zredukovať dopyt po rope," povedal Kazuhiko Saito, analytik z maklérskej spoločnosti Fujitomi.



India zaznamenáva v posledných dňoch rekordné počty infikovaných aj úmrtí. Navyše, situácia sa zhoršila aj v Japonsku, ktoré koncom minulého týždňa vyhlásilo v niektorých prefektúrach vrátane hlavného mesta Tokio núdzový stav.



(1 EUR = 1,2066 USD)