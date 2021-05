Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 68 USD za barel

Singapur 11. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, keďže obavy trhov z dlhotrvajúcich dôsledkov hekerského útoku na produktovod Colonial Pipeline ustúpili. Cena ropy Brent klesla pod 68 USD a cena americkej WTI pod 64,50 USD za barel (159 litrov).



Produktovod Colonial Pipeline, ktorý spája rafinérie v Mexickom zálive s juhom a východom USA a podľa agentúry Reuters denne prepravuje viac než 2,5 milióna barelov benzínu, nafty a leteckého paliva, sa stal cieľom hekerského útoku. Spoločnosť, ktorá ho prevádzkuje, však v pondelok (10. 5.) oznámila, že pracuje na opätovnom sprevádzkovaní potrubia s tým, že situácia by sa mohla do konca týždňa vrátiť do normálu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 9.26 h SELČ 67,77 USD (55,69 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 55 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 64,38 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 54 centov.



(1 EUR = 1,2169 USD)