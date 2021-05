Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 68,50 USD za barel

Singapur 17. mája (TASR) - Po výraznom raste v závere minulého týždňa sa ceny ropy vrátili v pondelok k poklesu, keď sprevádzkovanie kľúčového systému produktovodov v USA zmiernilo obavy z prípadného nedostatku pohonných látok na trhu. Obchodníci zároveň sledujú nepriaznivý pandemický vývoj v Indii, ktorý ohrozuje aj ďalšie ázijské štáty.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 9.37 h SELČ 68,48 USD (56,49 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 23 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 65,25 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 12 centov.



Problémy s dodávkami benzínu, ktoré po hekerskom útoku na produktovod Colonial Pipeline zasiahli v minulom týždni východné pobrežie USA, sa cez víkend zmiernili po tom, ako produktovod ku koncu týždňa opäť sprevádzkovali.



Na ceny ropy však tlačí aj pandemický vývoj v Ázii, najmä v Indii, v ktorej viaceré štáty oznámili, že predlžujú lockdown. Indická mutácia vírusu znepokojuje aj ďalšie ázijské štáty. Singapur v nedeľu (16. 5.) oznámil, že zatvorí väčšinu škôl a Japonsko vyhlásilo v ďalších troch prefektúrach mimoriadny stav.



(1 EUR = 1,2123 USD)