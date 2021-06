Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 71,70 USD za barel

Singapur 10. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnil slabý dopyt po pohonných látkach v USA na začiatku motoristickej sezóny v krajine. Informácie amerického ministerstva energetiky ovplyvnili vývoj cien ropy už v závere predchádzajúceho obchodného dňa, keď cena Brentu uzatvorila na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom obchodovaní a cena WTI mierne klesla.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.39 h SELČ 71,63 USD (58,74 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 59 centov. V stredu (9. 6.) uzatvorila cena Brentu na úrovni 72,22 USD/barel, čo bola rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom obchodovaní, pritom počas obchodovania vyskočila nakrátko na 72,83 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 20. mája 2019.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 69,41 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 55 centov. Deň predtým klesla v závere obchodovania o 9 centov na 69,96 USD/barel, pričom počas obchodovania vzrástla nakrátko na 70,62 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 17. októbra 2018.



(1 EUR = 1,2195 USD)