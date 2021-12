Ceny ropy klesajú už tretí deň za sebou

Melbourne 15. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu tretí deň po sebe, pričom cena Brentu skĺzla pod 73 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch zhoršili obavy, že ponuka ropy na trhu prekoná v budúcom roku dopyt po komodite, napriek tomu, že nový variant koronavírusu omikron neobmedzuje mobilitu v takej miere, ako predchádzajúce varianty.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.16 h SEČ 72,90 USD (64,46 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 80 centov. V závere utorkového obchodovania (14. 12.) klesla o 69 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 69,86 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 87 centov. Na záver utorkového obchodovania zaznamenala pokles o 56 centov.



Náladu na trhoch zhoršila najmä správa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA). Tá v utorok oznámila, že zvyšujúci sa počet infikovaných novým koronavírusom a objavenie sa nového variantu omikron obmedzí dopyt po rope, a to v období, v ktorom sa očakáva zvýšenie ponuky na trhu. Podľa IEA by ponuka na trhu mala dopyt prevyšovať minimálne do konca budúceho roka.



(1 EUR = 1,1309 USD)